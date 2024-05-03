Россияне ударили ракетой по Николаевскому району: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 2 мая, в 14:28, враг атаковал район ракетой типа Х-59. В результате чего повреждения получил объект промышленной инфраструктуры", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.

"Пострадавших нет", - констатировал Ким.

Ракетные удары Х-59 по Украине

Во время ударов по Украине, как еще в июле 2022 года рассказывал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия уже применила все виды своего ракетного оружия.

Причем, по последним данным, обстреливая Украину, российские войска чаще стали использовать ракеты Х-59/Х-69. В частности, Х-69 - модифицированная версия ракеты Х-59 с большей дальностью поражения и мощностью.

Добавим, что буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только за апрель 2024 оккупанты во время атак использовали более 300 ракет различных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3,2 тысячи КАБов.