Росіяни вдарили ракетами по сортувальному депо і відділенню "Нової пошти": відео пожежі

В Одесі під російський ракетний удар, завданий окупантами цього вечора, потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". На місці сталася потужна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
"Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів", - йдеться в заяві оператора.
У НП зазначили, що серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає.
Питання компенсації
Також у повідомленні вказується, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок ворожого удару - будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі.
"Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі - перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі", - йдеться в заяві НП.
Відео пожежі
Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері в Одесі пролунали вибухи. Перед тим стало відомо про загрозу ворожої атаки із використанням балістичного озброєння. В командуванні Повітряних сил попереджали про небезпеку для жителів Одеси.
Пізніше в ОВА поінформували, що внаслідок ракетного удару в місті постраждали 13 людей, також через "приліт" спалахнула сильна пожежа.
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