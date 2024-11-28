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Россияне ударили ракетами по Одессе и области, начался пожар: есть пострадавшие

Одесса, Четверг 28 ноября 2024 10:44
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Россияне ударили ракетами по Одессе и области, начался пожар: есть пострадавшие Фото: оккупанты атаковали Одессу и область ракетами 28 ноября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Во время масированного удара по Украине 28 ноября, РФ атаковала Одессу и область. Есть пострадавшие, среди них - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, утром 28 ноября оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе и области, тип ракет устанавливается.

"В результате атаки травмированы 3 местных жителей, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Одессе и области

Кроме того, в Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили, а в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Массированный удар РФ по Украине

28 ноября российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Основной удар РФ пришелся по объектам энергетики.

В большинстве областей ввели экстренные отключения света, графики не действуют. В частности, во Львовской области без света остались полмиллиона абонентов. Энергетики прогнозируют, что отключения продлятся до 20:00.

Добавим, что первоначально сообщалось, что в Одессе пострадал один человек во время российской атаки 28 ноября.

Отметим, что во время массированной атаки по энергетике 17 ноября, в Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за этого ситуация в регионе с энергоснабжением была тяжелой.

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