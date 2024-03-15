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Окупанти вдарили ракетами по Одесі, є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетами по Одесі 15 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби. Дані уточнюються.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.

Вибухи в Одесі

Сьогодні після 11:00 в Одесі пролунали вибухи. На тлі цього в Одесі та області оголосили повітряну тривогу.

Пізніше у мережі повідомили про повторні вибухи в Одесі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси, а також про загрозу ударів балістики для південних областей.

Хаотичні обстріли РФ

Варто додати, що російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті. 

Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

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