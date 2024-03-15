Окупанти вдарили ракетами по Одесі, є постраждалі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Голова Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби. Дані уточнюються.
Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.
Сьогодні після 11:00 в Одесі пролунали вибухи. На тлі цього в Одесі та області оголосили повітряну тривогу.
Пізніше у мережі повідомили про повторні вибухи в Одесі.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси, а також про загрозу ударів балістики для південних областей.
Варто додати, що російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.
Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.
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