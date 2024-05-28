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Росіяни вдарили ракетами по Миколаївській області: троє цивільних загинули, шестеро поранені

Вівторок 28 травня 2024 07:46
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Росіяни вдарили ракетами по Миколаївській області: троє цивільних загинули, шестеро поранені Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу у місті Снігурівка Миколаївської області загинули троє мирних мешканців, шестеро постраждали, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Вчора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Також вчора протягом дня і сьогодні, о 05:43, росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 27 травня, близько 16:00 окупанти обстріляли Харків. Удару зазнала промзона в Холодногірському районі. Постраждали 11 осіб, одна жінка загинула.

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