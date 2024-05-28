Росіяни вдарили ракетами по Миколаївській області: троє цивільних загинули, шестеро поранені
У понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу у місті Снігурівка Миколаївської області загинули троє мирних мешканців, шестеро постраждали, серед них троє неповнолітніх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Вчора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.
Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.
Також вчора протягом дня і сьогодні, о 05:43, росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора, 27 травня, близько 16:00 окупанти обстріляли Харків. Удару зазнала промзона в Холодногірському районі. Постраждали 11 осіб, одна жінка загинула.
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