Авіаудар по Харкову: в ОВА показали фото наслідків

Російські окупанти сьогодні, 27 травня, вдарили по Харкову керованими авіабомбами. "Прильоти" були у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

Він зазначив, що росіяни вдарили бомбами УМПБ Д-30 по двох підприємствах, що спеціалізуються на сільськогосподарській та харчовій продукції. Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/synegubov) За словами Синєгубова, 11 осіб отримали поранення різного ступеня, серед яких семеро чоловіків та чотири жінки віком від 35 до 68 років. 47-річна жінка загинула.