Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському, у місті спалахнула пожежа

Нагадаємо, в ніч на 26 липня російські терористи атакують дронами Харків.

Крім того, агресор обстріляв місто керованими авіабомбами. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та склади.

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