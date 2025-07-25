Харків вкотре під атакою дронів: у місті пролунав вибух

Російські окупанти пізно ввечері, 25 липня, вчергове атакують Харків дронами. У місті було чути щонайменше один вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У місті пролунав вибух. Деталі зʼясовуємо", - написав Терехов о 23:33. Водночас інформацію про вибух підтвердив Олег Синєгубов. За хвилин 20 до цього, Повітряні сили ЗСУ писали про фіксацію ударних безпілотників в Харківській області. Їх курс був на Харків, Вільчу. Згодом місцеві канали написали, що над містом чути звук мінімум одного безпілотника. Також працювало ППО. Оновлено о 23:45 "Попередньо - удар безпілотником по Шевченківському району", - пише Терехов. Глава ОВА теж підтверджує ці дані і додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. "На місце прильоту прямують підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні. Де оголосили тривогу Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.