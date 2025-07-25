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Харків вкотре під атакою дронів: у місті пролунав вибух

П'ятниця 25 липня 2025 23:40
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Харків вкотре під атакою дронів: у місті пролунав вибух Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 25 липня, вчергове атакують Харків дронами. У місті було чути щонайменше один вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У місті пролунав вибух. Деталі зʼясовуємо", - написав Терехов о 23:33.

Водночас інформацію про вибух підтвердив Олег Синєгубов.

За хвилин 20 до цього, Повітряні сили ЗСУ писали про фіксацію ударних безпілотників в Харківській області. Їх курс був на Харків, Вільчу.

Згодом місцеві канали написали, що над містом чути звук мінімум одного безпілотника. Також працювало ППО.

Оновлено о 23:45

"Попередньо - удар безпілотником по Шевченківському району", - пише Терехов.

Глава ОВА теж підтверджує ці дані і додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

"На місце прильоту прямують підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

Харків вкотре під атакою дронів: у місті пролунав вибух

Обстріл Харкова

Зазначимо, що росіяни сьогодні не один раз атакували Харків. Зокрема, вранці ворог завдав удару по місту авіабомбою. Приліт був по медичному закладу.

Пізніше влада уточнила, що ворог атакував туберкульозний диспансер. В результаті удару третій поверх і перекриття будівлі були зруйновані.

Крім того, було багато постраждалих і загиблих.

Ближче до вечора цього ж дня, 25 липня, був приліт дрона "Чорниця" по дорозі в центральній частині міста Київського району. Відомо, що пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, пізніше заявили про ще один приліт в Київському районі. Цього разу дрон вдарив по дереву. Через це пошкоджені вікна будівлі, яка знахо

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Ігор Терехов Харків Війна в Україні
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