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Харків під ударом дронів і КАБів: перші наслідки нічної атаки

Субота 26 липня 2025 00:42
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Харків під ударом дронів і КАБів: перші наслідки нічної атаки Фото: у місті після атаки дронів пошкоджено будинки та авто (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни з вечора 25 липня та в ніч проти 26 липня атакували Харків дронами та КАБами. У місті внаслідок обстрілу зафіксовано прильоти та наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, дронова атака відбулася спочатку після 22:00. Терехов написав, що приліт був у Київському районі міста, а згодом уточнив, що безпілотник вибухів у повітрі.

Паралельно Синєгубов теж підтвердив інформацію про Київський район, але пізніше доповнив інформацію. За його словами, дрон о 22:07 влучив в баштовий кран.

Пізніше, о 23:32, місто вчергове атакував російський дрон. На цей раз ворог завдав удару по Шевченківському району. Обійшлося без постраждалих. Інформації про наслідки поки не було.

Атака КАБами

В ніч на 26 липня Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в напрямку Харкова зафіксовано пуск керованих авіаційних бомб. Вже о 00:10 в місті пролунали вибухи. Вони були у Київському районі.

"Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає", - пише мер Харкова.

Водночас глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив 4 КАБами. Наразі підрозділи ДСНС вже працюють на місці влучань.

"Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто", - додав згодом мер.

Оновлено о 00:42

У Харків через удар КАБом один постраждалий. Синєгубов поінформував, що медики надають всю необхідну допомогу.

Оновлено о 00:49

"Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову", - пише мер міста.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що в п'ятницю, 25 липня, ворог кілька разів атакував Харків. Зокрема, вранці по місту прилетіла авіабомба, яка влучила в медичний заклад.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер. В результаті удару третій поверх і перекриття будівлі зруйновані. Також є постраждалі і загиблий.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше того ж дня, по центральній частині міста прилетіли два безпілотника. Один влучив у дорогу, другий у дерево.

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