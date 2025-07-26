Харків під ударом дронів і КАБів: перші наслідки нічної атаки
Росіяни з вечора 25 липня та в ніч проти 26 липня атакували Харків дронами та КАБами. У місті внаслідок обстрілу зафіксовано прильоти та наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, дронова атака відбулася спочатку після 22:00. Терехов написав, що приліт був у Київському районі міста, а згодом уточнив, що безпілотник вибухів у повітрі.
Паралельно Синєгубов теж підтвердив інформацію про Київський район, але пізніше доповнив інформацію. За його словами, дрон о 22:07 влучив в баштовий кран.
Пізніше, о 23:32, місто вчергове атакував російський дрон. На цей раз ворог завдав удару по Шевченківському району. Обійшлося без постраждалих. Інформації про наслідки поки не було.
Атака КАБами
В ніч на 26 липня Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в напрямку Харкова зафіксовано пуск керованих авіаційних бомб. Вже о 00:10 в місті пролунали вибухи. Вони були у Київському районі.
"Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає", - пише мер Харкова.
Водночас глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив 4 КАБами. Наразі підрозділи ДСНС вже працюють на місці влучань.
"Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто", - додав згодом мер.
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У Харків через удар КАБом один постраждалий. Синєгубов поінформував, що медики надають всю необхідну допомогу.
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"Відомо про двох постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову", - пише мер міста.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, що в п'ятницю, 25 липня, ворог кілька разів атакував Харків. Зокрема, вранці по місту прилетіла авіабомба, яка влучила в медичний заклад.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер. В результаті удару третій поверх і перекриття будівлі зруйновані. Також є постраждалі і загиблий.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше того ж дня, по центральній частині міста прилетіли два безпілотника. Один влучив у дорогу, другий у дерево.
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