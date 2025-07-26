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Россияне ударили ракетами по Каменскому, в городе вспыхнул пожар

Фото: российский агрессор обстрелял ракетами Днепропетровскую область (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор обстрелял ракетами Каменское в Днепропетровской области. В результате прилетов в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.

"Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар", - отметил он.

В Воздушных силах в 00:07 сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо города Каменское.

Напомним, в ночь на 26 июля российские террористы атакуют дронами Харьков.

Кроме того, агрессор обстрелял город управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, автомобили и склады.

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Каменское