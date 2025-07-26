Россияне ударили ракетами по Каменскому, в городе вспыхнул пожар

Российский агрессор обстрелял ракетами Каменское в Днепропетровской области. В результате прилетов в городе вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.
"Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар", - отметил он.
В Воздушных силах в 00:07 сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо города Каменское.
Напомним, в ночь на 26 июля российские террористы атакуют дронами Харьков.
Кроме того, агрессор обстрелял город управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, автомобили и склады.
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