Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, низка міст без світла

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Внаслідок атаки у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.
В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україні ракетами.
Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря.
Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.
Під ударом ракет опинилося Запоріжжя.
У Харкові прогриміли 15 вибухів та зникла електроенергія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.