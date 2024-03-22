Россияне ударили ракетами по Хмельницкой области, ряд городов без света

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В результате атаки в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет.
В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.
Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря.
Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
Под ударом ракет оказалось Запорожье.
В Харькове прогремели 15 взрывов и исчезла электроэнергия.
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