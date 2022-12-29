Росіяни вдарили ракетами по Харкову: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У місті є серія вибухів. Попередньо - прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив мер.

Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Також зазначимо, що вчора окупанти двічі за день обстрілювали Харків. Під час останньої атаки дронами росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.