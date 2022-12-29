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Росіяни вдарили ракетами по Харкову: що відомо

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували Харків ракетами. Є влучання у Слобідському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Голова області повідомив, що росіяни знову атакують Харків, водночас Терехов підтвердив ракетний удар.

"У місті є серія вибухів. Попередньо - прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив мер.

Тим часом у Харкові призупинили рух потягів метро, повідомляє пресслужба підземки.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Також зазначимо, що вчора окупанти двічі за день обстрілювали Харків. Під час останньої атаки дронами росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури.

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