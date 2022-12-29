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Россияне ударили ракетами по Харькову: что известно

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали Харьков ракетами. Есть попадания в Слободском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава области сообщил, что россияне снова атакуют Харьков, в то же время Терехов подтвердил ракетный удар.

"В городе есть серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - отметил мэр.

Тем временем в Харькове приостановили движение поездов метро, сообщает пресс-служба подземки.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.

Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

Также отметим, что вчера оккупанты дважды за день обстреливали Харьков. Во время последней атаки дронами россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры.

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