Россияне ударили ракетами по Харькову: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"В городе есть серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - отметил мэр.

Глава области сообщил, что россияне снова атакуют Харьков, в то же время Терехов подтвердил ракетный удар.

Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

Также отметим, что вчера оккупанты дважды за день обстреливали Харьков. Во время последней атаки дронами россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры.

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