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Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси

Одеса, Четвер 24 липня 2025 09:02
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Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси Фото: росіяни вдарили по одеському "Привозу" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 24 липня російські війська завдали удару по ринку "Привоз" в Одесі. Це один із найстаріших і найвідоміших ринків України, розташований у самому центрі міста.

РБК-Україна розповідає, чим відомий цей ринок.

Внаслідок нічного обстрілу Одеси російськими безпілотниками та ракетами постраждав легендарний ринок "Привоз", розташований в історичному центрі міста. Примітно, що історичний центр Одеси перебуває під охороною ЮНЕСКО.

У результаті атаки загорівся торговельний комплекс, є пошкодження торгових павільйонів, а також будівель-архітектурних пам’яток

Історія одеського "Привозу"

Ідея створення ринку "Привоз" зародилася наприкінці XVIII - на початку XIX століття. Перші "Рибні ряди" з’явилися на тодішній Ново-Рибній вулиці (сьогодні - Пантелеймонівська).

Згодом на Привізній площі облаштували ринок, який спочатку був додатком до Старого ринку та спеціалізувався на продажу товарів, привезених здалеку, що й дало йому назву. Торгівля велася безпосередньо з возів і фур, а крамниці з’явилися пізніше.

З роками "Привоз" став центральним торговим осередком міста. Кількість продавців постійно зростала, тож боротьба за покупця була жвавою. Тоді й почали з’являтися перші рекламні вигуки, жарти й примовки, які згодом стали невід’ємною частиною одеської торгової культури.

"Привоз" спалили через чуму

Однак у той період ринок асоціювався ще й із брудом, неприємним запахом та антисанітарією. Коли в Одесі спалахнула чума, її джерелом визнали щурів, які мешкали на території ринку. У 1902 році "Привоз" вирішили спалити. Міська влада виплатила компенсації торговцям, а їх тимчасово перемістили на Куликове поле.

Після цього ринок відновили, збудувавши його з каменю. Згодом було реалізовано проєкт "Фруктового пасажу", що складався з чотирьох двоповерхових корпусів, з’єднаних арками.

Ця архітектурна композиція стала справжньою окрасою ринку. Після встановлення радянської влади ринок намагалися перейменувати на "Жовтневий ринок", проте нова назва так і не прижилася.

Сучасний "Привоз" формували 2 000 торгових точок.

Удар по Одесі 24 липня

Уночі, 23 липня, на тлі чергової атаки безпілотників в Одеській ОВА повідомили про роботу ППО, а у місті прогриміли кілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по історичному центру міста: спалахнули пожежі, зокрема було пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

Рятувальники своєю чергою показали, як в Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ.

Після 8 години ранку рятувальники ДСНС повідомили, що на території ринку ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

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