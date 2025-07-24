Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по рынку "Привоз" в Одессе. Это один из старейших и самых известных рынков Украины, расположенный в самом центре города.

В результате ночного обстрела Одессы российскими беспилотниками и ракетами пострадал легендарный рынок "Привоз", расположенный в историческом центре города. Примечательно, что исторический центр Одессы находится под охраной ЮНЕСКО.

В результате атаки загорелся торговый комплекс, есть повреждения торговых павильонов, а также зданий-архитектурных памятников

История одесского "Привоза"

Идея создания рынка "Привоз" зародилась в конце XVIII - начале XIX века. Первые "Рыбные ряды" появились на тогдашней Ново-Рыбной улице (сегодня - Пантелеймоновская).

Впоследствии на Привозной площади обустроили рынок, который сначала был приложением к Старому рынку и специализировался на продаже товаров, привезенных издалека, что и дало ему название. Торговля велась непосредственно с телег и фур, а магазины появились позже.

С годами "Привоз" стал центральным торговым центром города. Количество продавцов постоянно росло, поэтому борьба за покупателя была оживленной. Тогда и начали появляться первые рекламные выкрики, шутки и поговорки, которые впоследствии стали неотъемлемой частью одесской торговой культуры.

"Привоз" сожгли из-за чумы

Однако в тот период рынок ассоциировался еще и с грязью, неприятным запахом и антисанитарией. Когда в Одессе вспыхнула чума, ее источником признали крыс, которые жили на территории рынка. В 1902 году "Привоз" решили сжечь. Городские власти выплатили компенсации торговцам, а их временно переместили на Куликово поле.

После этого рынок восстановили, построив его из камня. Впоследствии был реализован проект "Фруктового пассажа", состоящий из четырех двухэтажных корпусов, соединенных арками.

Эта архитектурная композиция стала настоящим украшением рынка. После установления советской власти рынок пытались переименовать в "Октябрьский рынок", однако новое название так и не прижилось.

Современный "Привоз" формировали 2 000 торговых точек.