Росіяни вдарили по приватному сектору Запоріжжя, двоє людей отримали поранення

У ніч на 26 жовтня росіяни атакували Запоріжжя. Поранення дістали двоє людей, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконувача обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.
Унаслідок атаки поранено 30-річну жінку та 61-річного чоловіка. Їм надають необхідну допомогу.
Удари пошкодили приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. На місці одного з влучань спалахнула пожежа.
18 жовтня росіяни влучили в житловий будинок, і там загинула 27-річна жінка.
За кілька днів до цього, 15 жовтня, під ударом опинилося приватне підприємство, де виникла сильна пожежа. А 14 жовтня окупанти обстріляли приватний сектор Вознесенівського району: зруйновані будинки, з-під завалів рятувальники діставали чоловіка.