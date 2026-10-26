Росіяни вдарили по приватному сектору Запоріжжя, двоє людей отримали поранення

18 жовтня росіяни влучили в житловий будинок, і там загинула 27-річна жінка.

За кілька днів до цього, 15 жовтня, під ударом опинилося приватне підприємство, де виникла сильна пожежа. А 14 жовтня окупанти обстріляли приватний сектор Вознесенівського району: зруйновані будинки, з-під завалів рятувальники діставали чоловіка.