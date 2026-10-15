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РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі, спалахнула сильна пожежа

22:22 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі, спалахнула сильна пожежа Фото: пожежа на місці удару РФ по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)
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Окупанти обстріляли Запоріжжя увечері 15 жовтня. Після удару горить приватне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.

Росія била по підприємству

Семікін зазначив, що Запоріжжя знову опинилося під ворожим ударом.

"Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа", - каже він.

За попередньою інформацією ОВА, поранених немає. Інформація уточнюється.

Місцеві медіа пишуть, що "приліт" був у районі пивзаводу.

Удари по Запоріжжю

Раніше РБК-Україна писало, що Росія 14 жовтня завдала ударів по приватному сектору Запоріжжя. У Вознесенівському районі пошкоджені будинки, триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальникам вдалось дістали з-під завалів чоловіка.

Крім того, вранці 10 жовтня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку та вбили 20 людей.

Також повідомлялося, що росіяни зранку 9 жовтня знову били по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина та постраждали семеро містян.

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