РФ вдарила по підприємству у Запоріжжі, спалахнула сильна пожежа
Окупанти обстріляли Запоріжжя увечері 15 жовтня. Після удару горить приватне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.
Росія била по підприємству
Семікін зазначив, що Запоріжжя знову опинилося під ворожим ударом.
"Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа", - каже він.
За попередньою інформацією ОВА, поранених немає. Інформація уточнюється.
Місцеві медіа пишуть, що "приліт" був у районі пивзаводу.
Удари по Запоріжжю
Раніше РБК-Україна писало, що Росія 14 жовтня завдала ударів по приватному сектору Запоріжжя. У Вознесенівському районі пошкоджені будинки, триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальникам вдалось дістали з-під завалів чоловіка.
Крім того, вранці 10 жовтня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку та вбили 20 людей.
Також повідомлялося, що росіяни зранку 9 жовтня знову били по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина та постраждали семеро містян.