Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, загинула 27-річна жінка

У ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Загинула 27-річна жінка, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Росіяни влучили в багатоповерхівку в обласному центрі.

Чим саме атакували місто і які масштаби руйнувань, в ОВА поки не повідомили.

Запоріжжя регулярно потрапляє під удари. 10 жовтня російська атака зруйнувала житловий будинок у місті, тоді загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/zoda_gov_ua)

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перейшла до "нової доктрини" ударів. За даними української розвідки, окупанти отримали дозвіл бити по значно ширшому колу цивільних об'єктів, щоб змусити людей залишати великі міста перед зимою.