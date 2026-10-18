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Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, загинула 27-річна жінка

01:57 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, загинула 27-річна жінка Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Загинула 27-річна жінка, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Росіяни влучили в багатоповерхівку в обласному центрі.

Чим саме атакували місто і які масштаби руйнувань, в ОВА поки не повідомили.

Запоріжжя регулярно потрапляє під удари. 10 жовтня російська атака зруйнувала житловий будинок у місті, тоді загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, загинула 27-річна жінкаРосіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, загинула 27-річна жінка

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/zoda_gov_ua)

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перейшла до "нової доктрини" ударів. За даними української розвідки, окупанти отримали дозвіл бити по значно ширшому колу цивільних об'єктів, щоб змусити людей залишати великі міста перед зимою.

Увечері 15 жовтня окупанти атакували приватне підприємство, після удару там спалахнула сильна пожежа.

Напередодні, 14 жовтня, Росія вдарила по приватному сектору у Вознесенівському районі міста. Удари пошкодили житлові будинки, рятувальники діставали з-під завалів чоловіка.

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