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Росіяни вдарили по приватному сектору Запоріжжя, двоє людей отримали поранення

05:29 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдарили по приватному сектору Запоріжжя, двоє людей отримали поранення Фото: росіяни атакували Запоріжжя, поранено двох людей (Getty Images)
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У ніч на 26 жовтня росіяни атакували Запоріжжя. Поранення дістали двоє людей, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконувача обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Унаслідок атаки поранено 30-річну жінку та 61-річного чоловіка. Їм надають необхідну допомогу.

Удари пошкодили приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. На місці одного з влучань спалахнула пожежа.

18 жовтня росіяни влучили в житловий будинок, і там загинула 27-річна жінка.

За кілька днів до цього, 15 жовтня, під ударом опинилося приватне підприємство, де виникла сильна пожежа. А 14 жовтня окупанти обстріляли приватний сектор Вознесенівського району: зруйновані будинки, з-під завалів рятувальники діставали чоловіка.

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