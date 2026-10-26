Россияне ударили по частному сектору Запорожья, два человека получили ранения

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В ночь на 26 октября россияне атаковали Запорожье. Ранения получили два человека, повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

В результате атаки ранена 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь. Ушибы повредили частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий вспыхнул пожар.