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Россияне ударили по частному сектору Запорожья, два человека получили ранения

05:29 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили по частному сектору Запорожья, два человека получили ранения Фото: россияне атаковали Запорожье, ранены два человека (Getty Images)
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В ночь на 26 октября россияне атаковали Запорожье. Ранения получили два человека, повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

В результате атаки ранена 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь.

Ушибы повредили частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий вспыхнул пожар.

18 октября россияне попали в жилой дом, и там погибла 27-летняя женщина.

Несколькими днями ранее, 15 октября, под ударом оказалось частное предприятие, где возник сильный пожар. А 14 октября оккупанты обстреляли частный сектор Вознесеновского района: разрушены дома, из-под завалов спасатели доставали мужчину.

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