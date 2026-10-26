Россияне ударили по частному сектору Запорожья, два человека получили ранения
В ночь на 26 октября россияне атаковали Запорожье. Ранения получили два человека, повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.
В результате атаки ранена 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь.
Ушибы повредили частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий вспыхнул пожар.
18 октября россияне попали в жилой дом, и там погибла 27-летняя женщина.
Несколькими днями ранее, 15 октября, под ударом оказалось частное предприятие, где возник сильный пожар. А 14 октября оккупанты обстреляли частный сектор Вознесеновского района: разрушены дома, из-под завалов спасатели доставали мужчину.