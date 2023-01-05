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Росіяни вдарили по пожежній частині у Херсоні: фото наслідків

Фото: росіяни вдарили по пожежній частині у Херсоні (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 5 січня, завдали удару по пожежній частині у Херсоні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня", - сказано у повідомленні.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежну частину, осколками посічено автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

Голова ОВА Ярослав Янушевич також оприлюднив відео наслідків ворожого обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни обстріляли центр Херсона, загинув чоловік.

Окрім того, в результаті сьогоднішнього обстрілу Чорнобаївки та Камишан Херсонської області чотири особи отримали поранення.

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ХерсонДСНСВійна Росії проти України