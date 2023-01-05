Россияне ударили по пожарной части в Херсоне: фото последствий

"Очередной удар по спасателям, защищенным от атак международным правом, но на практике этого права их враг лишает ежедневно", - сказано в сообщении.

В результате атаки была повреждена пожарная часть, осколками иссечен автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли центр Херсона, погиб мужчина.

Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела Чернобаевки и Камышан Херсонской области четыре человека получили ранения.

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