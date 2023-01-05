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Через ранкову атаку росіян на Херсонську область постраждало четверо людей

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Херсонська область, Четвер 05 січня 2023 11:14
Через ранкову атаку росіян на Херсонську область постраждало четверо людей Ілюстративне фото: через ранкову атаку росіян на Херсонську область постраждало четверо людей (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті ранкового обстрілу російськими окупантами Чорнобаївки та Комишан Херсонської області четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Через атаку у селах пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід.

Янушевич зазначив, що росіяни вкрили села масованим артилерійським вогнем. Вони знову гатили виключно по цивільній інфраструктурі та мирних людях.

"Через ранкову атаку росіян постраждало 4 людини. Вони отримали осколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, 3 людей госпіталізували до лікарень Херсона", - написав він.

Голова ОВА також показав наслідки обстрілу Чорнобаївки на відео.

РБК-Україна повідомляло, що вранці у Херсоні та Чорнобаївці лунали вибухи. Місцеві повідомляли, що після кількох вибухів у Чорнобаївці зникло світло.

Окрім того, вчора росіяни 41 раз обстріляли Херсонську область, троє людей отримали поранення.

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