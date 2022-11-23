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Росіяни вдарили по пожежній частині у Бахмуті, троє людей постраждали

Фото: росіяни вдарили по пожежній частині у Бахмуті, троє людей постраждали (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли з артилерії Бахмут Донецької області 22 листопада. Один зі снарядів влучив у фасад 47-ї пожежно-рятувальної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

В результаті обстрілу особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення. Їм надали медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.

Також повідомляється, що уламки пошкодили пасажирське скло пожежної автоцистерни, три віконних отвори та облицювання трьох в'їзних воріт будівлі частини.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували поліцейських, які проводили евакуацію людей в Бахмуті.

До того ж, загарбники обстріляли Торецьк та Часів Яр, є поранені цивільні.

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БахмутДонецька областьДСНС