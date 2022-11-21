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Росіяни атакували поліцейських, які проводили евакуацію людей в Бахмуті (відео)

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Бахмут, Понеділок 21 листопада 2022 21:00
Росіяни атакували поліцейських, які проводили евакуацію людей в Бахмуті (відео) Фото: Росіяни атакували поліцейських, які проводили евакуацію людей в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці проводили евакуацію цивільних в Бахмуті (Донецька область), але прямо у цей момент розпочалась російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"Батька та доньку правоохоронці забрали з вулиці, по якій проходить лінія фронту. Чоловік мав поранення та потребував медичної допомоги. Відстань до евакуаційного авто долали бігом, бо над головою з’явилися російські БПЛА та розпочався обстріл житлового сектору", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, останніми днями ворог безперервно атакує Бахмут. Завдяки швидким та злагодженим діям поліцейських і волонтерів батько, донька, інші мешканці небезпечного району та навіть пес були врятовані. Всіх доставили до Покровської громади, а далі - евакуаційним потягом у більш безпечні регіони.

Інспектор з комунікації Бахмутського райвідділу поліції Павло Дяченко розповів, що родина жила в приватному секторі безпосередньо біля лінії бойових дій. Евакуація відбулася успішно, ніхто не постраждав. В області залишається 500 538 осіб, проте повністю безпечних місць зараз на Донеччині немає.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося гранатами влучно атакувати позиції російських окупантів під Бахмутом (Донецька область).

Російські окупанти ведуть цілодобові штурми під Бахмутом та Авдіївкою, зазнаючи при цьому серйозних втрат. ЗСУ у відповідь завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь.

Під Бахмутом продовжують точитися важкі бої, ЗСУ продовжують контрнаступ у Луганській області, а в Херсонській області російські війська переходять в оборону.

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