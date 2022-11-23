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Россияне ударили по пожарной части в Бахмуте, три человека пострадали

Фото: россияне ударили по пожарной части в Бахмуте, три человека пострадали (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бахмут Донецкой области 22 ноября. Один из снарядов попал в фасад 47 пожарно-спасательной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела личный состав ГСЧС не пострадал, однако трое гражданских лиц получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

Также сообщается, что обломки повредили пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконных проема и облицовку трех въездных ворот здания части.

Напомним, недавно оккупанты атаковали полицейских, которые проводили эвакуацию людей в Бахмуте.

К тому же, захватчики обстреляли Торецк и Часов Яр, ранены гражданские.

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БахмутДонецкая областьГСЧС