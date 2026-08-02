Росіяни вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

У мережі повідомляють, що приліт був по "Новій пошті".

"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу", - повідомив Синєгубов.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Росія атакувала Україну 133 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Вчора повідомлялося, що внаслідок російського удару у Харкові спалахнув книжковий склад видавничої корпорації "Ранок", який був також дистрибуційним центром мережі "Книголенд". У вогні опинилися мільйони книжок.

Також російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення ROZETKA на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина, є постраждалі.