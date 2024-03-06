ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих

Одеса, Середа 06 березня 2024 18:56
UA EN RU
Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси: п'ятеро загиблих Фото: Дмитро Плетенчук, спікер ВМС ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є п'ятеро загиблих", - розповів він.

За його словами, кількість поранених унаслідок російської терористичної атаки ще уточнюють.

При цьому українські правоохоронці ведуть слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.

Удар по Одесі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакіс Міцотакіс.

Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що удар був націлений нібито на колону президента Володимира Зеленського, яка знаходилася за 150 метрів від грецької делегації.

Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

При цьому прем'єр Греції уточнював, що росіяни вдарили по Одесі, коли він із Зеленським перебував у порту. Він заявляв про "потужні вибухи" поряд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України Ракетний удар
NEWS
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію