Росіяни вдарили поблизу магазину та ринку у Куп'янську, є поранені

Обстріл відбувся близько о 10:00.

Наразі відомо про:

двох загиблих;

щонайменше трьох поранених.

Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються.

Інформація щодо загиблих не підтвердилась

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, інформація про загиблих не підтвердилась. Зокрема з-під завалів було деблоковано жінку у важкому стані.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.

"Частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель", - додав він.

Обстріли Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярні обстріли української території стали звичною подією. Російські війська використовують різноманітні види зброї, такі як ракети, керовані авіабомби (КАБ), а також безпілотні літальні апарати (БПЛА). Останнім часом окупанти значно активізували атаки за допомогою дронів, які запускають майже щоночі, щоб уразити українські об'єкти.

Так, у ніч з 23 на 24 жовтня російські терористичні сили здійснили черговий напад на Україну, використавши:

дві крилаті ракети Х-22;

дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59;

50 ударних БПЛА типу "Shahed" і дрони невстановленого зразка.

Станом на 08:30, українські сили протиповітряної оборони (ППО) успішно знищили 40 ворожих дронів.