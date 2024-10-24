Росіяни вдарили поблизу магазину та ринку у Куп'янську, є поранені

Росіяни зранку вдарили поруч із магазином, а також місцевим ринком Куп'янська Харківської області. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Куп'янської міської ради.
Обстріл відбувся близько о 10:00.
Наразі відомо про:
Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються.
Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, інформація про загиблих не підтвердилась. Зокрема з-під завалів було деблоковано жінку у важкому стані.
Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.
"Частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель", - додав він.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярні обстріли української території стали звичною подією. Російські війська використовують різноманітні види зброї, такі як ракети, керовані авіабомби (КАБ), а також безпілотні літальні апарати (БПЛА). Останнім часом окупанти значно активізували атаки за допомогою дронів, які запускають майже щоночі, щоб уразити українські об'єкти.
Так, у ніч з 23 на 24 жовтня російські терористичні сили здійснили черговий напад на Україну, використавши:
Станом на 08:30, українські сили протиповітряної оборони (ППО) успішно знищили 40 ворожих дронів.
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