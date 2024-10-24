Россияне ударили вблизи магазина и рынка в Купянске, есть раненые

Обстрел произошел около 10:00.

На данный момент известно о:

двух погибших;

по меньшей мере трех раненых.

Экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

Информация о погибших не подтвердилась

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, информация о погибших не подтвердилась. В частности из-под завалов была деблокирована женщина в тяжелом состоянии.

По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших.

"Частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий", - добавил он.

Обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину регулярные обстрелы украинской территории стали привычным событием. Российские войска используют различные виды оружия, такие как ракеты, управляемые авиабомбы (КАБ), а также беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время оккупанты значительно активизировали атаки с помощью дронов, которые запускают почти каждую ночь, чтобы поразить украинские объекты.

Так, в ночь с 23 на 24 октября российские террористические силы совершили очередное нападение на Украину, использовав:

две крылатые ракеты Х-22;

две управляемые ракеты класса «воздух-земля» Х-59;

50 ударных БПЛА типа "Shahed" и дроны неустановленного образца.

По состоянию на 08:30, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 40 вражеских дронов.