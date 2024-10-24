Окупанти запустили по Україні ракети та 50 дронів. Скільки збила ППО

В ніч на 24 жовтня РФ запустила по Україні чотири ракети та 50 дронів. ППО збила 40 російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, Telegram ОК "Північ".

"У ніч на 24 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області та 50 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях", - зазначили військові.

Зокрема, над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" збито 6 ворожих дронів.

"Із них 4 знищено силами та засобами ОТУ "Сіверськ", 2 - силами та засобами повітряного командування", - зазначили в ОК "Північ".

Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, один - у повітряному просторі України, ще два повернули у напрямку Росії та Білорусі, а ворожі ракети не досягли своїх цілей.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - констатували у Повітряних силах.