Росіяни вдарили по лініях електропередач у Херсоні, - ОВА

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням", - написав він.

Янушевич також зазначиив, що завдяки українським енергетикам всього за два тижні після деокупації Херсона у місті почала з’являтися електроенергія. Це при тому, що окупанти практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

За його словами, вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх будинках.

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Янушевич повідомив, що енергетики змогли полагодити пошкоджені електромережі менше, ніж за пів години. Херсонцям, яких підключили до мережі вчора, вже повернули світло.

Окрім того, подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ. Спеціалісти працюють, аби повернути світло в домівки усіх херсонців.