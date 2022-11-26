У Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди

У Херсоні відновили електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Далі світло поступово з'являтиметься в житлових районах міста. За словами Янушевича, це відбудеться поетапно і найближчими днями.

"У Херсоні електропостачання подали до головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд", - сообщает голова адміністрації.

Сьогодні, 26 листопада, РБК-Україна повідомило, що до Херсона повернули електроенергію, але спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, з 26 листопада протягом кількох діб Херсон у тестовому режимі підключатимуть до електромережі.

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