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У Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди

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Україна, Субота 26 листопада 2022 18:27
У Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди Фото: електроенергією заживили каналізаційну станцію та очисни споруди (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Херсоні відновили електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

"У Херсоні електропостачання подали до головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд", - сообщает голова адміністрації.

Далі світло поступово з'являтиметься в житлових районах міста. За словами Янушевича, це відбудеться поетапно і найближчими днями.

Сьогодні, 26 листопада, РБК-Україна повідомило, що до Херсона повернули електроенергію, але спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, з 26 листопада протягом кількох діб Херсон у тестовому режимі підключатимуть до електромережі.

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