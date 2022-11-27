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Россияне ударили по линиям электропередач в Херсоне, - ОВА

Иллюстративное фото: россияне ударили по линиям электропередач в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Херсона. Только что рашисты попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением", - написал он.

Янушевич также отметил, что благодаря украинским энергетикам всего через две недели после деоккупации Херсона в городе начала появляться электроэнергия. Это при том, что оккупанты практически уничтожили энергетическую инфраструктуру города.

По его словам, вчера поэтапно начали подключать к электроснабжению бытовых потребителей. У около 5% херсонцев уже был свет в домах.

Напомним, ранее сообщалось, что уже сегодня энергетики могут начать подключать электроэнергию в жилые дома Херсона.

26 ноября в Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения.

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ХерсонЛиния электропередачВойна России против Украины