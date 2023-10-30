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Росіяни вдарили по автобусу у Херсоні: четверо постраждалих

Фото: росіяни вдарили по автобусу у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За попередніми даними, через обстріл постраждали щонайменше чотири людини. При чому одна жінка знаходиться у тяжкому стані. 

 

Обстріл Берислава

Окрім Херсона, загарбники також атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Бериславі. Через обстріл місто залишилось без електропостачання. Наразі визначається ступінь пошкодження.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, сьогодні вночі загарбники знову атакували Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

29 жовтня росіяни також масовано крили вогнем Херсон. Під ворожий удар потрапив чоловік. Також було пошкоджено енергомережу.

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ХерсонБерислав