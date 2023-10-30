RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по автобусу в Херсоне: четверо пострадавших

Фото: россияне ударили по автобусу в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По предварительным данным, из-за осбтрела пострадали не менее четырех человек. При чем одна женщина находится в тяжелом состоянии.

 

Обстрел Берислава

Кроме Херсона захватчики также атаковали объект критической инфраструктуры в Бериславе. Из-за обстрела город остался без электроснабжения. В настоящее время определяется степень повреждения.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, сегодня ночью захватчики снова атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

29 октября россияне также массированно крыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонБерислав