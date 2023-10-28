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Росіяни вдруге за день атакували Херсон: поранено людину

Херсон, Субота 28 жовтня 2023 17:52
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Росіяни вдруге за день атакували Херсон: поранено людину Фото: росіяни атакували Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вкотре атакували Корабельний район Херсона. В результаті агресії РФ постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, сьогодні. 28 жовтня, близько 16:30 під ворожий удар потрапив чоловік.

"У нього діагностували поранення голови та шиї. Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення, де лікарі надають йому допомогу", - додали в Херсонській ОВА.

Пошкодження в районі

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено мережу електроживлення.

"Відключено орієнтовно 2 тисячі споживачів, переважно приватний сектор.Над відновленням працюватимуть, поки не повернуть електрику усім споживачам", - заявив він.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 27 жовтня, російські терористи здійснили 90 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території регіону. По Херсону "прилетіло" 20 снарядів.

"Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні", - розповідає голова ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок російської агресії отримали поранення 11 людей.

Сьогодні російські терористи вже обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.

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