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Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві: пошкоджено полотно, рух перекритий

07:05 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: удар по мосту відбувся зранку, 3 жовтня (Getty Images)

Вранці 3 жовтня росіяни вдарили по Північному мосту в Києві. Перед цим у столиці пролунали вибухи на тлі загрози ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Близько 06:38 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, і невдовзі в місті пролунали вибухи. Приблизно о 06:56 стало відомо про влучання в Північний міст.

На місце прямують екстрені служби. Наслідки удару наразі з'ясовують.

Оновлено 7:20

Через перекриття Північного мосту із затримками курсують автобуси № 21, 73, 101, 114 та тролейбуси № 29, 30, 31, 47, повідомили в "Київпастрансі".

Оновлено 7:40

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.

Останніми днями росіяни систематично б'ють по київських мостах. Першого удару Південний міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами. Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні