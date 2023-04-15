Росіяни вдарили по підприємству в Сумській області: є поранений

Вночі та вранці окупанти обстріляли 5 тергромад - Білопільську, Великописарівську, Юнаківську, Зноб-Новгородську та Новослобідську.

Так, загарбники обстріляли Білопілля з РСЗВ "Град" (24 прильоти), пошкодили приміщення одного із підприємств та поранили чоловіка. Його госпіталізували до медичного закладу. Також територію Білопільської громади обстрілювали з мінометів - зафіксовано 9 прильотів та 2 прильоти з САУ.

Росіяни випустили 15 мін по території Великописарівська громада.

Загарбники також атакували Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії - 3 прильоти.

По Юнаківській громаді противник бив з мінометів - 10 прильотів та важкої артилерії - 5 прильотів.

Крім того, окупанти скинули 16 мін на територію Новослобідської громади.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, було пошкоджено приватне домоволодіння та три автомобілі.

А 13 квітня окупанти вдарили по Сумській області з мінометів, артилерії та АГС.

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