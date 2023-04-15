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Россияне ударили по предприятию в Сумской области: есть раненый

Иллюстративное фото: россияне ударили по предприятию в Сумской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли предприятия в Белополье в Сумской области, в результате чего один человек получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Ночью и утром оккупанты обстреляли 5 теробщин - Белопольскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую и Новослободскую.

Так, захватчики обстреляли Белополье из РСЗО "Град" (24 прилета), повредили помещение одного из предприятий и ранили мужчину. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Также территорию Белопольского общества обстреливали из минометов - зафиксировано 9 прилетов и 2 прилета из САУ.

Россияне выпустили 15 мин по территории Великописаревской общины.

Захватчики также атаковали Зноб-Новгородскую общину из ствольной артиллерии - 3 прилета.

По Юнаковской общине противник бил из минометов - 10 прилетов и тяжелой артиллерии - 5 прилетов.

Кроме того, оккупанты сбросили 16 мин на территорию Новослободской общины.

Напомним, вчера россияне обстреляли приграничье Сумской области, было повреждено частное домовладение и три автомобиля.

А 13 апреля оккупанты ударили по Сумской области из минометов, артиллерии и АГС.

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