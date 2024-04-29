Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: потрібна для знищення живої сили

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, увечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа у палаці студентів місцевої юридичної академії.

Згідно з останніми даними, відомо, що в Одесі загинули 4 мирні жителі - троє жінок і один чоловік. Також є інформація про 32 поранених.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що внаслідок атаки поранення отримав колишній нардеп Сергій Ківалов.

Усі деталі нового терористичного удару російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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