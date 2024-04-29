Россияне ударили по Одессе ракетой со шрапнелью: нужна для уничтожения живой силы

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня, 29 апреля, вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки начался пожар во дворце студентов местной юридической академии.

Согласно последним данным, известно, что в Одессе погибли 4 мирных жителя - три женщины и один мужчина. Также есть информация о 28 раненых.

Также источники РБК-Украина сообщили, что в результате атаки ранения получил бывший нардеп Сергей Кивалов.

Все детали нового террористического удара российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.