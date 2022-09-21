Росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе

Загарбники продовжують застосовувати ударні дрони-камікадзе, які наносять точкові удари по цивільних об’єктах.

"Пізно увечері завдано чергового удару по прибережній зоні Очакова. Втрат немає", - сказано у повідомленні.

Окрім того, росіяни продовжують застосовувати безпілотники для корегування вогню та розвідки українських позицій. Так, вчора двох "шпигунів" типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, у Херсонській області.

"Враховуючи висновки з обстановки, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незламний український народ", - додають військові.