Росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе

Російські окупанти вдарили по Очакову Миколаївської області дронами-камікадзе 20 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Загарбники продовжують застосовувати ударні дрони-камікадзе, які наносять точкові удари по цивільних об’єктах.
"Пізно увечері завдано чергового удару по прибережній зоні Очакова. Втрат немає", - сказано у повідомленні.
Окрім того, росіяни продовжують застосовувати безпілотники для корегування вогню та розвідки українських позицій. Так, вчора двох "шпигунів" типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, у Херсонській області.
"Враховуючи висновки з обстановки, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незламний український народ", - додають військові.
Нагадаємо, 19 вересня ЗСУ збии російський безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.
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