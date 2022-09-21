Россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе

Российские оккупанты ударили по Очакову Николаевской области дронами-камикадзе 20 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Захватчики продолжают применять ударные дроны-камикадзе, наносящие точечные удары по гражданским объектам.
"Поздно вечером нанесен очередной удар по прибрежной зоне Очакова. Потерь нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне продолжают применять беспилотники для корректировки огня и разведки украинских позиций. Так, вчера два "шпиона" типа "Орлан-10" уничтожены в районах Новодмитровки и Костырки, в Херсонской области.
"Учитывая выводы из обстановки, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ", - добавляют военные.
Напомним, 19 сентября ВСУ сбили российский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.
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