Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

Як повідомляється, ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

"Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах "Групи Нафтогаз", що в двічі більше ніж минулого року", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.