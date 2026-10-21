Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

Росія вранці 21 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Як повідомляється, ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.
Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.
"Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах "Групи Нафтогаз", що в двічі більше ніж минулого року", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Нагадаємо, вночі 15 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.
Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.
2 жовтня у Харківській області російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував автівку "Газмереж", що входить до "Групи Нафтогаз". Усередині перебували п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи.