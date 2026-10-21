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Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині

14:38 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині (naftogaz.com)

Росія вранці 21 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як повідомляється, ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

"Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах "Групи Нафтогаз", що в двічі більше ніж минулого року", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Удари по об'єктах "Нафтогазу"

Нагадаємо, вночі 15 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.

Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

2 жовтня у Харківській області російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував автівку "Газмереж", що входить до "Групи Нафтогаз". Усередині перебували п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи.

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Нафтогаз УкраїниХарківВійна в УкраїніАтака дронів