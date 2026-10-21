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Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" в Харьковской области

14:38 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по объекту "Нафтогаза" в Харьковской области (naftogaz.com)

Россия утром 21 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщается, вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.

Из-за ситуации в ситуации невозможно оценить последствия удара.

"Россияне продолжают системно атаковать нефтегазовую инфраструктуру. С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам "Группы Нафтогаз", что в два раза больше чем в прошлом году", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Удары по объектам "Нафтогаза"

Напомним, ночью 15 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.

Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", которые входят в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.

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