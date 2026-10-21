Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" в Харьковской области

Россия утром 21 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Как сообщается, вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.
Из-за ситуации в ситуации невозможно оценить последствия удара.
"Россияне продолжают системно атаковать нефтегазовую инфраструктуру. С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам "Группы Нафтогаз", что в два раза больше чем в прошлом году", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Напомним, ночью 15 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.
Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.
2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", которые входят в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.