Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Херсонській області

Російські війська за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Станіслав, Інгулець, Придніпровське, Нововоронцовка та ще 11 населених пунктів.

За словами голови ОВА, окупанти поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад. Також армія РФ атакувала житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки та 24 приватні будинки.

Крім того, росіяни пошкодили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки.



Через російську агресію два жителі Херсонської області отримали поранення.