Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсонской области

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области. Под удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Станислав, Ингулец, Приднепровское, Нововоронцовка и еще 11 населенных пунктов.

По словам главы ОВА, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и медицинское учреждение. Также армия РФ атаковала жилые кварталы, повреждены три многоэтажки и 24 частных дома.

Кроме того, россияне повредили гаражи, хозяйственное сооружение, газопровод и частные автомобили.



Из-за российской агрессии два жителя Херсонской области получили ранения.