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Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі

Фото: росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню у неділю, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

За попередньою інформацією, троє людей постраждали. Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії, четверо людей отримали поранення.

Сьогодн вночі сили ППО вночі збили іранський дрон, яким росіяни атакували Дніпропетровську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НікопольДніпропетровська область